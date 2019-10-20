Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba: "İyi başlayamadığımız bir oyundu"
Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'İyi başlayamadığımız bir oyundu'

Samet Aybaba: "İyi başlayamadığımız bir oyundu"

55 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadığımız bir oyundu" dedi.

Samet Aybaba:

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kasımpaşa beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada, "İyi başlayamadığımız bir oyundu" dedi.


Süper Lig'in 8. haftasında İM Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samet Aybaba, "7-8 gündür çalışıyoruz. Futbol adına bir şeyler geliştirmeye çalıştık. Takımı nasıl geliştirebiliriz, içine coşkuyu nasıl koyarız onu anlattık. Eksiklerimiz var. Bazı oyuncuların kulüpten beklentileri ile ilgili sıkıntıları var. İyi başlayamadığımız bir oyun oldu. Bazı sıkıntıları üstümüzden atacağız. İkinci yarı biraz daha istediler. Kaleciye takıldık. Oyuncularımızı futbol adına değil, onun dışındaki hayatları için de geliştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.


"Bu ülke futbolunu böyle bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ile nasıl yöneteceğiz" diyen Aybaba, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Biz, bu futbolun bu paralarla, bu yabancılarla yürüyemeyeceğini söylüyoruz. Bazı yabancı oyuncular Avrupa'da çok düşük maaş alıyor. Türkiye'deki kulüplerin sorunlarını bildikleri halde yüksek maaş alıyorlar. Alamazlarsa UEFA'dan alırız diye düşünüyorlar. Bu sorunlara çözüm bulmak lazım. Kulüpler bu şekilde düşünürse sorunlar artarak devam edecek." - KAYSERİ

Samet Aybaba, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:36 Kaynak: İHA
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