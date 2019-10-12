Son Dakika Haberleri: Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!
Son Dakika Spor Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!

Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.

Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.


Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.


İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21 
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