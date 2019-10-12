Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.



Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.



