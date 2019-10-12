Samet Aybaba, Kayserispor mesaisine başladı!
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da ligin 8.haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yeni Teknik Direktörü Samet Aybaba nezaretinde sürdürüyor.
Dün Sarı-Kırmızılı takımda sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Aybaba, akşam saatlerinde ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Samet Aybaba, antrenman öncesi futbolcular ile saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:21
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