Samet Aybaba: Medipol Başakşehir Bulunduğu Yeri Hak Ediyor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir'in bulunduğu yeri hak ettiğini belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Medipol Başakşehir'in bulunduğu yeri hak ettiğini belirtti. Aybaba, "Çok iyi oynuyorlar. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, o da anca böyle bir maç olabilirdi diye mutabakata vardık" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda lider Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir'in uzun süre birlikte oynayan bir takım olduğuna dikkat çeken Aybaba, "Yetenekli oyuncuları var, çok iyi oynuyorlar. Bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Bizde son hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çaykur Rizespor maçından hiç olmaması gereken bir skor ile ayrıldık. Bizim gibi takımlar, küçük depremlerden bu kadar sarsılmamalı. Tekrar dönüş ile ilgili bir başlangıç lazım. Oyuncu grubumuzla konuştuk, o da anca böyle bir maç olabilirdi diye mutabakata vardık. Biz coşkulu iyi oynayan bir takımız, hep bunu başardık. Medipol Başakşehir maçında da bunu başarıp 3 puan ile ayrılmak istiyoruz" dedi.



SAKHO FORVETTE YERİNİ ALACAK



Sakatlığı düzelen Diafra Sakho ile ilgili de konuşan Aybaba, "Sakho döndü, çalışmalarına başladı. Biraz eksiği var tabii ki ama forvetteki yerini alacaktır. Shehu biraz düzeldi, onun da oynama ihtimali yükseldi. Elimizdeki mevcut oyuncuların en iyi durumda olanlarını doğru planlayarak bu maçta oynatacağız" diye konuştu.



"KIRGINLIK YAŞAMAMIZ GEREKİYORDU, YAŞADIK"



Çaykur Rizespor maçının ardından kendisinin de dahil olmak üzere herkesin kırılganlık yaşadığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bursaspor'un içindeki bütün unsur yönetim, taraftar, medya, biz, hepimizin tabii ki böyle bir skordan kırgınlık yaşamamız gerekiyordu, yaşadık. Ama bunlar haftalıktır, o maçı bir daha oynayamayacağımıza göre önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. Biz bir de bu takımın teknik patronuyuz. Oyuncularımıza yansıtmamamız lazım bazı şeyleri. Turnuvalar düzenliyoruz, onları bir arada tutmaya çalışıyoruz. Hemen moral motivasyonumuzu düzeltip, bu maça odaklandık" ifadelerini kullandı.



Bursa'nın futbol şehri olduğuna dikkat çeken Aybaba, "Böyle bir şehirde futbol oynamakta, yönetmekte böyle bir şehrin futbol seyircisi olmakta kolay değil. Bunların hepsi birleşince zor oluyor. Ama biz de bir yerden hemen dönelim istiyoruz. O da bu önümüzdeki Medipol Başakşehir maçı diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



MHK'DE DEĞİŞİM DOĞRU



Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan değişimi de değerlendiren Aybaba, "Bu tür başarısızlıkla giden işlerin sonunda değişim olması gerekiyor. Değişim doğru. İnşallah Sabri hoca doğru toparlar işi, kendisini de severim. İnşallah futbola hakem bölümünde katkısı olur. Gerçekten canımız çok yandı ama hiç kimse son maçta bize gösterdiği tepkiyi MHK'ye, federasyona göstermedi. Erzurumspor'un bir tane golü iptal oldu diye, Erzurum'da yürüyüş yaptılar. Biz de hiç öyle bir şey olmadı. Biz sadece iki odaklı sorunları çözmede birbirimize karşı sevgisiz davranıyoruz ama dışa odaklı bir sürü sorunumuz var. Bunlara karşı bütünlükle hareket etmiyoruz o nedenle bizim bu tür durumlara hiç düşmememiz lazım çünkü içeride zor günler bekler bizi" diye konuştu.



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