Samet Aybaba: "Mükemmel bir takım olduk"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0'lık Tuzlaspor galibiyeti sonrası, "Oyuncularım takım içindeki dayanışmayı öğrendi. Mükemmel bir takım olduk" dedi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Tuzlaspor sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele 3-0 Adana Demirspor'un üstünlüğü ile tamamlandı. Maçın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımla gurur duyuyorum, son haftalarda inanılmaz mücadele ediyorlar. Hepsi istekli, hepsi coşkulu. Her maçı final maçı görerek buralara geldik. Önümüzde böyle iki maç daha var. Kazanıp grubun lideri olmak istiyoruz. Oyuncularım takım içindeki dayanışmayı da öğrendi. Mükemmel bir takım olduk. Maçlar da bunu gösteriyor. Müthiş işler yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL