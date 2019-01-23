Samet Aybaba Oyuncularım Fenerbahçe Maçında İnanılmaz Oynadı

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçında oyuncularının inanılmaz oynadığını belirtti.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Fenerbahçe maçında oyuncularının inanılmaz oynadığını belirtti. Aybaba, Bu oyun yarım devre değil, maçın tamamına yansımalı dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanan Fenerbahçe maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, İlk yarı kötü başladık. Rakibe çok mesafe bıraktık, oyunu daraltamadık, hızlı çıkışlar yapamadık. Onlar baskı yaptığında da tek topla ya da uzun topla çıkamadık. İlk yarı fazla hata yaptık. İkinci yarıda ise kenarları çok iyi kullandık, kenar ortalarında topa daha etkili vurabilseydik daha farklı bir şey olurdu belki de maçın içerisinde. Muhteşem bir taraftar topluluğu vardı. Oyuncularım inanılmazı oynadılar. Bu oyun yarım devre değil, maçın tamamına yansımalı diye konuştu.



KAYSERİ ZOR DEPLASMAN



Ligin 19'uncu haftasında Kayseri'de kendilerini zor bir maçın beklediğine dikkat çeken Aybaba, Kayserispor, Hikmet hocadan sonra ivme kazandı. 2 galibiyet, 2 beraberlikleri var. Zor bir deplasman. Çok coşkulu, çok koşan bir takım, biz de öyle bir takımız. İki takımdan bir tanesi kırılır diye düşünüyorum. Oyuncularımızın istekleri her geçen gün artıyor. Destek de artıyor, o nedenle işlerini daha iyi yapacaklar diye düşünüyorum şeklinde konuştu.



ALTERNATİF OYUNCUDA SORUNUMUZ VAR



Diafra Sakho'nun sahalara dönüşüne ilişkin de görüşlerini bildiren Aybaba, Alternatif oyuncuda sorunumuz var zaten. Umut elimizdeki tek santrfor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, bence çok iyi iş çıkarıyor. Alternatif oyuncu olunca 2 santrfora dönebiliyorsunuz. Biz de bunu uygulamaya çalıştık ve ikisi de bir araya geldiğinde çok iyi iş yaptılar. Oyun bu, bir yere gittiğinde siz tedbir alacaksınız, müdahale edeceksiniz. Farklı bir yöne gittiğinde de farklı değişiklikler yapacaksınız. Oyuncularımızın hepsinin iyi olması, formda olması elimizdekileri de güçlendirir ifadelerini kullandı.



Öte yandan yeşil beyazlı oyuncular, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenmanıyla sürdürdü. Yeşil beyazlı ekipte Allano Lima, Diafra Sakho ve Barış Yardımcı salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren Stephane Badji de antrenmana katılmadı. Yeşil beyazlılar, yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak tarifeli uçak ile Kayseri'ye gidecek. - Duralbursa

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