Samet Aybaba: "Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız"

10.03.2021 10:47

- Samet Aybaba: "Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız" Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: "Böyle bir markanın artık buralarda durmaması lazım" TFF 1.

- Samet Aybaba: "Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:

"Böyle bir markanın artık buralarda durmaması lazım"

ADANA - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, çok kaliteli kadroları olduğunu belirterek, "Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız" dedi.

Adana Demirspor, ligin 26. haftasında kendi evinde oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Skorlara, puan sıralamasına bakarsak biraz yaklaştığımızı onların da bize biraz yaklaştığını görürüz. Oyuncularımızla hep bunu konuşmuştuk; yeniden başlayalım, başlatalım. Onlar da gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Takımdaşlık duyguları daha iyi gelişmiş Adana Demirspor gördük sahada. Böyle devam ederse maç maç kazanıp sahalarda önümüze bakarız. Böyle bir markanın artık buralarda durmaması lazım" diye konuştu.

Takım olarak hedeflerine değinen Aybaba, "İlk geldiğimiz gün de söyledim; çok kaliteli bir kadromuz var. Ama üst üste gelen başarısızlıklar arkadaşları demoralize etmiş. Motivasyonlar üst düzeyde. Biz şimdi ligin en iyi oynayan takımıyla oynayacağız. İstanbulspor gerçekten bu ligin en iyi oynayan takımı. Ona göre planlayacağız. Arkadaşlar da Samsunspor maçında gösterdikleri mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacaklar. Maç maç kazanıp önümüzdeki haftaları planlamak istiyoruz" diye konuştu.

Aybaba, takımın eksikliklerinin olduğunu kaydederek, "Antrenman programını tamamen eksiklikler üzerine kuruyoruz. Gol vuruşuyla ilgili geçen hafta da çalıştık, bu haftada çalışıyoruz. Orta alandan destekle ilgili, çıkış gibi sorunlarımız var. Onları da çalışacağız" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın takıma ekonomik olarak büyük destek verdiğini belirten Aybaba, "İyi giden işler, iyi futbol başkanı da motive eder. Başkan mutlu olunca camia mutlu olur. Camia olunca oyuncular olur. Hep birbirini destekler bunlar. O da ekonomik olarak koyduğu birikimin geriye dönüşünü bekler. O da mutlu olacaktır. Oyuncuları da mutlu edecektir ki ediyor. Primleri hemen ödeniyor oyuncularımızın" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız
Samet Aybaba: Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız

Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Samsunspor maçında gösterdiğimiz mücadeleyi tekrar sahaya yansıtacağız' - Son Dakika Spor


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