Samet Aybaba: "Takım, şehirle gönül bağını kurdu" - Son Dakika

Samet Aybaba: "Takım, şehirle gönül bağını kurdu"

16.04.2021 11:58
Samet Aybaba:

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, "Takım, şehirle gönül bağını kurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, "Takım, şehirle gönül bağını kurdu. Pozitif enerji hem sahaya hem de her yere yansıyor. Bu gönül bağını sürdürebilirsek bu maçları teker teker kazanıp Süper Lig'e çıkarız" dedi.

58 puanla ligin 2. sırasında yer alan mavi-lacivertli ekip 31. haftada evinde karşılaşacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda gazetecilere konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçın final olduğunu belirterek, "Her maç final. Takımın ismi, nerede oynadığınız önemli değil. İyi oynayarak kazanırsanız biraz daha motivasyonu arttırıyor. Oyuncuların keyfini arttırıyor. Akhisarspor maçında biraz sallandık ama kazanmasını bildik. Altınordu maçında mükemmele yakın oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Böyle devam etmeliyiz. İlk Giresunspor ile oynayacağız. Lider ve iyi bir takım. İyi oyuncuları var. İyi bir hocaları var. Biz şimdi ona çalışıyoruz. O maçı planlayıp hedefliyoruz. Kazanırsak ondan sonraki maçlarla ilgili planlamaya başlayacağız" diye konuştu.

"Bütün maçlarımızı kazanırsak Süper Lig'e çıkmış oluruz"

2'li averaj ile Samsunspor'un önünde olduklarını belirten Aybaba, "Bütün maçları kazanmamız lazım. Eğer bütün maçlarımızı kazanırsak Süper Lig'e çıkmış oluruz. Herkesin bize gönülden destek vermesi lazım. Bu takımın artık buralarda kalmaması lazım. Oyuncularımız da bilincinde. Takımdaşlık duyguları çok gelişti. İşi daha çok benimsiyorlar, istiyorlar. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Bundan sonraki 4 maça da bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Takım, şehirle gönül bağını kurdu"

Takımın şehirle gönül bağı kurduğunu da kaydeden Samet Aybaba, "Bakıyorum her yerde insanlar mutlu. Takım da mutlu. Bu pozitif enerji hem sahaya hem de her yere yansıyor. Bu gönül bağını sürdürebilirsek bu maçları teker teker kazanıp Süper Lig'e çıkarız" dedi.

Kaan Kanak: "Sahada alınacak 3 puan önemli"

Takımın sol bek oyuncularından Kaan Kanak ise Adana Demirspor'un Süper Lig hasretine son vermek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim hedefimiz oynayacağımız bütün maçları kazanmak ve rakiplerimizin durumunu beklemekti. Çok şükür zorlu bir süreçten 6 puan kazanıp döndük. Önemli olan bundan sonrası. Bulunduğumuz konumu korumak, daha fazla mücadele ve inanç gerektiriyor. Bunu yapacak güçte bir takımımız da var. Allah'ın izniyle önümüzdeki maçları da kazanmak hedefimiz. Bu özleme bir son vermek istiyoruz. Bu şehir, taraftar ve bütün futbolcular bunu hak ediyor. Hepimiz buna inanmış, kenetlenmiş durumdayız. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Bizim için her maç bir final, önümüzde çok zor bir maç var Cumartesi günü. Lig lideriyle oynayacağız. Bizim için kiminle oynadığımız önemli değil, sahada alınacak 3 puan önemli. Her maçımız bizim için final. Her maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah böyle devam ettiğimiz zamanda hedefimize ulaşacağız." - ADANA

Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu
Samet Aybaba: Takım, şehirle gönül bağını kurdu

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samet Aybaba: 'Takım, şehirle gönül bağını kurdu' - Son Dakika Spor


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