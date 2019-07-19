Son Dakika Haberleri: Samet başarılarına bir yenisini daha ekledi
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Samet başarılarına bir yenisini daha ekledi

15 dakika önce

Kağıtspor'un başarılı eldiveni Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

Samet başarılarına bir yenisini daha ekledi, System.String[]

22 ülkeden 230 sporcunun katılımıyla Sırbistan'da yapılan "Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında" Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün sporcusu Samet Ersoy başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonadan başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINI ÖNCESİ ÖNEMLİ BAŞARI

Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında ringe çıkan Büyükşehir Kağıtsporlu Samet Ersoy birbirinden başarılı maçlar çıkardı. İlk maçında Moğolistanlı rakibini 5-0, 2. maçında Kazakistanlı rakibini5-0 yenen Samet yarı finalde sırp rakibi ile karşılaştı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı. Zorlu final mücadelesinde Rus rakibine 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Samet, Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı olduğunu gösterdi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:56 Kaynak: Bültenler
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