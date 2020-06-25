Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı (2) - Son Dakika

Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı (2)
AĞABEYİ DE ÖLDÜKocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren kardeşi Samet Kırca'yı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Kırca, üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı.
AĞABEYİ DE ÖLDÜ
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren kardeşi Samet Kırca'yı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Kırca, üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı. Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kırca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:21 Kaynak: DHA
Son Dakika 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu