Samet boğuldu, ağabeyini polis kurtardı (2) - Son Dakika

AĞABEYİ DE ÖLDÜ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde serinlemek için denize giren kardeşi Samet Kırca'yı kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Muhammet Kırca, üniformasını çıkarıp suya giren komiser yardımcısı tarafından kurtarıldı. Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Kırca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.