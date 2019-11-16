Samet'in ağabeyi gibi ölmemesi için tek çare organ nakli

Ağrı'da yaşayan Wilson hastası 16 yaşındaki Samet Şirin, yaşayabilmesi için gerekli olan organ bağışının yapılacağı günün umuduyla yaşıyor.

Henüz 14 yaşındayken, vücudun çeşitli bölümlerinde bakır birikmesine neden olan kalıtsal bir hastalık olan Wilson teşhisi konulan Şirin, yakın zamanda aynı hastalıktan 18 yaşındaki ağabeyini kaybetti.

Umutla iyileşeceği günün hayalini kuran Samet Şirin, sonunun ağabeyi gibi olmaması için karaciğer nakli yapılmasını bekliyor.

Baba Sait Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki oğlu Erhan Şirin'i 10 gün önce Wilson hastalığından kaybettiğini söyledi.

Yardım edilmezse ağabeyi gibi hayatını kaybedecek

Aynı hastalığa yakalanan oğlu Samet Şirin'i de kaybetmek istemediğini ifade eden Şirin, şöyle konuştu:

"Samet, yaşıtları gibi koşup oynayan, okula giden sağlıklı bir çocuktu. İki yıl önce Samet'te de ağabeyi gibi aynı emareler gözükünce onu Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüm. Yapılan tetkikler sonucunda Samet'in, vücutta bakırın birikmesi ve dışarı atılamaması olarak tanımlanan Wilson hastası olduğunu öğrendik. Ortaokul 2'inci sınıf öğrencisiydi ama artık okula gidemiyor. Samet ile el hareketleriyle iletişim kuruyoruz. İlerleyen zaman içerisinde vücutta kasılmalar, uykusuzluk ve, zihinsel engeli başlayacak. Destek olunmazsa oda diğer oğlum Erhan gibi yatağa mahkum olup hayatını kaybedecek."

Şirin, 7 çocuk babası olduğunu belirterek, hastalığın sadece 2 çocuğunda görüldüğünü dile getirdi.

Samet'in tedavisi için destek istedi

Samet'in iyileşmesi için karaciğer naklinin yapılması gerektiğini anlatan Şirin, "Beş çocuğumdan sadece birinin nakli uydu. O da midesinden rahatsız olduğu için doktorlar. 'Nakil için olamaz' dediler. Tedavisi halen Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Samet'in ayda bir Ankara'ya gidip tedavi görmesi bizi maddi yönden etkiliyor." diye konuştu.

Bir yandan hastalıkla, diğer yandan da maddi imkansızlıkla mücadele verdiklerini aktaran Şirin, devlet büyüklerinden, doktorlardan ve hayırseverlerden destek istedi.

Şirin, Samet'in bir an önce sağlığına kavuşup arkadaşlarıyla oynamasının hayalini kurduğunu sözlerine ekledi.