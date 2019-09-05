Samet, organlarıyla 5 hastaya umut oldu

BURSA'nın İnegöl
ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan 7 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Samet Durmuş (16), organlarıyla 5 hastaya can ve ışık olacak.
Kaza, 28 Temmuz günü, İnegöl ilçesi Ahmet Akyollu Caddesi AVM kavşağında meydana geldi. Alanyurt
yönünden gelen Yusuf Bıyık
yönetimindeki 16 ADE 330 plakalı hafif ticari araç, Samet Durmuş, yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Samet Durmuş ağır yaralandı. İnegöl Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan Durmuş'un dün beyin ölümü gerçekleşti.
Organ Bağış koordinatörlerinin görüştüğü aile, oğullarının organlarının bağışlanmasına karar verdi. Samet Durmuş'un organları, Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi'nde yapılan operasyonla alındı. Durmuş'un kalbi, İstanbul Kartal
Koşuyolu Hastanesi'ne, böbrekleri Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yeniyüzyıl Hastanesi'ne gönderildi. Karaciğer ile korneaları ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'nde nakil bekleyen hastalara umut oldu.
Samet Durmuş'un cenazesi, dün ikindi vakti kılınan namazın ardından İnegöl'de toprağa verildi.