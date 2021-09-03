Samet Polat, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı.

Adaylığını Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde düzenlediği toplantıyla duyuran Polat, "Başarı için değişim" sloganıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Avrupa Masa Tenisi Federasyonu Gençlik Komitesi Başkan Vekilliği ve Balkan Masa Tenisi Birliği Gelişme Komite Başkanlığı görevlerini yürüten Polat, "Uzun bir süredir Türk masa tenisi için aktif olarak çalışmakta ve yıllardır ülkemize hizmet etmekteyim. Edindiğim bilgi ve tecrübeler ve çalışma azmimle artık Türk masa tenisine daha üst seviyede katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin masa tenisinde hak ettiği yere gelmesi için bütün güçleriyle çalışacaklarını belirten Polat, temel ilkelerinin "liyakat, eğitim ve gelişim, yenilikçilik, adil ve tarafsız yönetim, cinsiyet eşitliği, engelsiz masa tenisi" olduğunu kaydetti.