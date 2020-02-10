Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, evden sinemaya gitmek için çıkan Samet Çalışkan (17), tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak, öldürüldü.

Samet sinemaya gitmek için evden çıktı, bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde, evden sinemaya gitmek için çıkan Samet Çalışkan (17), tartıştığı kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün akşam Düztepe Mahallesi'ndeki Çamlık Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Samet Çalışkan'ı eniştesi, sinemaya gireceği alışveriş merkezine bıraktı. Ancak genç, alışveriş merkezine yarım saat mesafede bulunan parka gitti. Çalışkan ile kimlikleri belirsiz kişiler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Samet Çalışkan karnından bıçaklandı.

İhbar üzerine gelen ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çalışkan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Oto kaportacıda çalıştığı öğrenilen Samet Çalışkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Samet Çalışkan'ı olay günü eniştesinin alışveriş merkezine bıraktığını anlatan akrabası Mustafa Şen, "Samet'i eniştesi akşam 19.30 sıralarında, evden alıp sinemaya gitmesi için alışveriş merkezinin önüne bırakmış. Bir saat sonra ise acı haber geldi" dedi.

Polis, kaçan kimlikleri belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Şahinbey, Düztepe, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:11 Kaynak: DHA
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