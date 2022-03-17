Samet Vuruşan ' dan Mars Projesi - Son Dakika
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Samet Vuruşan ' dan Mars Projesi

17.03.2022 16:37
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Kızıl Gezegen'de bir eviniz olsun ister misiniz?

Kurumsal markaların ve birçok ünlü ismin evlerini tasarlayan Samet Vuruşan bu kez de Mars'ı ele geçirmeye hazırlanıyor…

Modern çizgilere sahip Mimar Samet Vuruşan hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaptığı projelerle adından sıkça bahsettiriyor. Avrupa'dan Gine'ye birçok ülkede ödüllü yüzlerce lüks konut, otel, kafe ve restoran tasarlayan Vuruşan'a belli ki artık dünya dar geliyor. Başarılı mimarın sıradaki hedefi Mars!

Teknolojiyi yakından takip eden ve tasarımlarında da bunu hissettiren Vuruşan sanal dünyada yani metaverse âleminde adından söz ettirmeye geliyor. Bitmek bilmeyen proje fikirlerine bir yenisini daha ekleyen genç mimar bu kez Mars'ta bir ev tasarlamaya hazırlanıyor.

Peki, ama bu nasıl olacak? Biz Mars'a gitmeyi sadece hayal edebilirken Kızıl Gezegen'de bir ev nasıl tasarlanacak?

Kulağa oldukça fantastik gelen bu fikir son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz metaverse teknolojisi ile yapılacak.

Metaverse, insanların hiçbir fiziksel çaba harcamaksızın sanal gerçeklik cihazları sayesinde tamamen zihinsel olarak kendilerini hissettikleri algısal evrendir. Yani siz sanal dünyada dakikalar içerisinde Mars'a gidip tasarlanan evinizi istediğiniz gibi gezebilir hatta oturabilirsiniz…

Mars'taki eviniz ister devasa boyutlarda isterseniz de minimal tasarımlara sahip olabilir. Siz yeter ki nasıl bir evde oturmak istediğinizi söyleyin Mimar Samet vuruşan sizin için tasarlasın!

Duymaya alışık olmadığımız bu fikirle belli ki Vuruşan tasarım dünyasında çığır açmaya geliyor…

Şimdilik tasarımlarını bir sır gibi saklıyor ama yakın zamanda uzay âleminde bile adından çok söz ettirecek gibi görünüyor.

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