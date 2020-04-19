SAMGİAD'dan sağlık çalışanlarına bin adet koruyucu yüz siperliği - Son Dakika

Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) bin adet yüz koruyucu siperliği, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ulaştıracak.

SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin, yaptığı yazılı açıklamda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde bulunan Samsun Teknopark ile bir araya gelerek sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyduğu yüz koruyucu siperliklerden ürettiklerini belirtti.

Öztekin, SAMGİAD ailesi olarak kendilerine yakışan şekilde, sosyal sorumluluk projelerinin her zaman içinde olmanın bilinci ve dikkatiyle hareket etmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Tüm dünya ile birlikte geçirdiğimiz bu zor dönemde ülkemizin geleceği genç iş insanları olarak üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle davranmaya, ülkemizin ve milletimizin her şartta yanında olmaya özenle devam ediyoruz." ifadesinde bulunan Öztekin, şunları kaydetti:

"Yüz koruyucu siperlikleri Samsun Teknopark'ta 3D yazıcılarla ürettik. Üretilen bin adet yüz koruyucu siperleri en kısa sürede bu zorlu dönemde canlarını hiçe sayarak sağlık hizmeti sunmaya çalışan sağlık çalışanlarımıza ulaştıracağız."