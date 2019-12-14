SAMGİAD'ın yeni başkanı Onur Öztekin oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel SAMGİAD'ın yeni başkanı Onur Öztekin oldu - Son Dakika

SAMGİAD'ın yeni başkanı Onur Öztekin oldu

6 saat önce

Samsun Genç İş Adamları Derneği 6. Olağan Genel Kurulu'nda Onur Öztekin yeni başkan seçildi.

SAMGİAD'ın yeni başkanı Onur Öztekin oldu, System.String[]

Samsun Genç İş Adamları Derneği 6. Olağan Genel Kurulu'nda Onur Öztekin yeni başkan seçildi.


Samsun Genç İş Adamları Derneği'nin yapılan 6. Olağan Genel Kurulu'nda Onur Öztekin ve İlker Kaplan başkanlık için yarıştı. Onur Öztekin eski Başkan Savaş Gömeç'ten görevi devralan isim oldu.


Bir otelde yapılan genel kurul toplantısında 3.5 yıl başkanlık yaparak görevi devreden Savaş Gömeç bir veda konuşması yaptı. Gömeç yaptığı konuşmada, "Bana neler katacağını bilmediğim bu yolda o kadar inanılmaz o kadar güzel bir yol kat ettim ki anlatamam. Çok zor oldu çok yorgunluklar var, çok mutluluklar var belki çok kavgalar çok gürültüler var ama sonuçta ben geldiğim noktadan çok memnunum" dedi.


127 üyesi bulunan derneğinin yapılan seçiminde 110 üye oy kullandı. Oy kullanımı sonrası yapılan sayımda İlker Kaplan 29 oy, Onur Öztekin 78 oy aldı. Derneğin yeni başkanı Onur Öztekin seçildi. Öztekin seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle ben bütün SAMGİAD ailesine teşekkür ediyorum. Burada bugün kazananın SAMGİAD olduğunu, kazananın dostluk olduğunu göstermiş olduk. Biz gerçekten çok büyük bir aileyiz. Aile meclisiyiz. Bunu herkese göstermiş olduk. Nasıl seçim yapılır bunu da gösterdik. Ben arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. İlker kardeşimi de tebrik ediyorum. Üyelerimiz bugün burada bize sabır gösterdiler. Güzel bir gün geçirdik. Derneğin değerine değer katmış olduk. Çok projemiz var. Bugün genel kurulda da uzun uzun anlattım Daha çok ailelerle bir arada olduğumuz daha çok iş dünyası ile bir arada olduğumuz daha çok üyelerimize katmak değer sağladığımız bir dönem geçirmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Onur Öztekin'in yönetimi Abdülkadir Köstek, Aytekin Demir, Buğra Çolak, Berk Baripoğlu, Muhammet Kaya, Mustafa Anıl Demir, Bülent Cantaş, Mustafa Kar, Sinan Alaçamlı, Uğur Burak Özata, Talat Gevez ve Yıldıray Sandıkçı'dan oluştu.


SAMGİAD Genel Kurul toplantısına Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, TÜGİK Başkan Vekili Gökhan Korkmaz ve SAMGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. - SAMSUN

İlker Kaplan, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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