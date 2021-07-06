Sami Özdağ'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti - Son Dakika

Sami Özdağ'dan Vali Işık'a Nezaket Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizin önde gelen kuruluşlarından Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ı makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, ilimizin önde gelen kuruluşlarından Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ'ı makamında kabul etti. 06. 07. 2021 Salı günü Valilik Makamında gerçekleştirilen ziyarette Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdağ, Vali Işık'a holdingin üretim, ihracat ve istihdam durumu hakkında bilgiler vererek ziyaret kabullerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Alpaslan Işık, şirketin Karaman'ın ve ülkemizin önde gelen firmalarından birisi olduğunu hatırlatarak, Saray Holding Anonim Şirketi'nin Karaman ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı Sami Özdağ'a teşekkür etti.

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