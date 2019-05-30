Son Dakika Haberleri: Sami Savatlı'dan ODTÜ endüstriyel tasarım mezuniyet projelerine destek
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Sami Savatlı'dan ODTÜ endüstriyel tasarım mezuniyet projelerine destek

1 saat önce

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Sami Savatlı'dan ODTÜ endüstriyel tasarım mezuniyet projelerine destek, System.String[]
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Savatlı Mimarlık'tan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ürünleri tasarımı bölümü, sektörle öğrencileri bir araya getirdiği mezuniyet projelerinde bu sene Sami Savatlı ile iş birliği gerçekleştirdi.

Son sınıf öğrencileri ve seçili firmalarla yürütülen projelerde, Sami Savatlı mezun olduğu bölüme destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Projeyle eş zamanlı olarak, bu yıl 18'incisini düzenlenen Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezuniyet projeleri sergisi de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye'de en başarılı üniversite adayları tarafından tercih ediliyor. Çeşitli sektörlerden yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların iş birliğiyle yürütülen eğitim projelerinin gerçekleştirildiği tasarım stüdyoları ile, yerel ve küresel tasarım camiasının yaratıcı, öngörülü, sosyal ve çevresel farkındalığa sahip tasarımcılar yetiştirilmesi hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:12 Kaynak: AA
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Güncel
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