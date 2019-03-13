Son Dakika Haberleri: Sami Savatlı'nın Son Projesi Architectural Digest'te

Sami Savatlı'nın Son Projesi Architectural Digest'te

31 dakika önce

Sami Savatlı'nın son projesi, ABD'nin prestijli tasarım dergilerinden Architectural Digest'te yer aldı.

Sami Savatlı'nın Son Projesi Architectural Digest'te, System.String[]
Sami Savatlı'nın son projesi, ABD'nin prestijli tasarım dergilerinden Architectural Digest'te yer aldı.

Savatlı Mimarlık açıklamasına göre, ABD'nin prestijli tasarım dergilerinden Architectural Digest'in Orta Doğu edisyonunda, Sami Savatlı'nın son projesine yer verildi.

Anadolu Hisarı'nda Savatlı Mimarlık tarafından tasarlanan evden övgüyle bahseden dergi, Savatlı'yı geleneksel ve modern stilleri birleştiren bir sanatçı olarak tanımlıyor.

Savatlı'nın çok katmanlı metodolojisine vurgu yapan dergi, projeye ilişkin birçok detay konusunda da okuyucusunu aydınlatıyor. Geleneksel sanatlara ve zanaatlara verdiği değerle ön plana çıkan Savatlı, tasarımlarında geleneksel el üretimi metotlarını sıklıkla kullanıyor.

Projede yer alan Savatlı Mimarlık tasarımı aydınlatmalar ve mobilyalar, İstanbul'daki lokal atölyelerde el yapımı olarak üretildi. Sami Savatlı'nın soyut resimleri ve sanat işleriyle bezenen ev, dergide rafine, maskülen ve modern olarak tanımlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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