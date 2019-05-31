Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak

Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak.

Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak. Şirket, sonbaharda da 4-5 milyon dolarlık yatırımla orta güç trafoları üretimine başlayacak...

Haber Yayın Tarihi :

İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam

Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı