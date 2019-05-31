Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak
10 dakika önce
Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak.
Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak. Şirket, sonbaharda da 4-5 milyon dolarlık yatırımla orta güç trafoları üretimine başlayacak...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03
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