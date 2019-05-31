Son Dakika Haberleri: Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak

10 dakika önce

Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak.

Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak, System.String[]
Güç ve dağıtım transformatörleri üreten Sami Trafo, tedarik sorununu 2.5 milyon TL'lik yatırımla kuracağı nüve kesim hattı ile aşıp, rekabetçiliğini artıracak. Şirket, sonbaharda da 4-5 milyon dolarlık yatırımla orta güç trafoları üretimine başlayacak...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:03 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan kazanacağı rakam Bakan Kurum: Engellilere uygun projelendirilmemiş binaya ruhsat verilmeyecek Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 05:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sami Trafo, nüve kesim hattı ile dışa bağımlılığı azaltacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]