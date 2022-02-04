Samida ile Yayla Trio, YouTube'da konser verecek - Son Dakika

Samida müzik grubu ile Yayla Trio, İş Sanatın YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Karadeniz müziğini polifonik ögelerle zenginleştirerek geleneksel halk müziğine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan grup, 8 Şubat'ta YouTube üzerinden müzikseverlerle bir araya gelecek.

Yudum, Damla ve Tamara Şahin tarafından kurulan Samida ile Sinan Kaynakçı, Onur Can Çelik ve Erdem Akın'ın müzikal birlikteliklerinden oluşan Yayla Trio'da yer alan 6 müzisyen, enstrümanlarıyla konserde sahne alacak.

İlk gösterim tarihinden itibaren konser, İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.