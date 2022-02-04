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Samida ile Yayla Trio, YouTube'da konser verecek - Son Dakika

Samida ile Yayla Trio, YouTube'da konser verecek

04.02.2022 17:04
Samida ile Yayla Trio, YouTube'da konser verecek

Samida müzik grubu ile Yayla Trio, İş Sanatın YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Samida müzik grubu ile Yayla Trio, İş Sanatın YouTube kanalında müzikseverlerle buluşacak.

Karadeniz müziğini polifonik ögelerle zenginleştirerek geleneksel halk müziğine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan grup, 8 Şubat'ta YouTube üzerinden müzikseverlerle bir araya gelecek.

Yudum, Damla ve Tamara Şahin tarafından kurulan Samida ile Sinan Kaynakçı, Onur Can Çelik ve Erdem Akın'ın müzikal birlikteliklerinden oluşan Yayla Trio'da yer alan 6 müzisyen, enstrümanlarıyla konserde sahne alacak.

İlk gösterim tarihinden itibaren konser, İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.

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Karadeniz, Youtube, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samida ile Yayla Trio, YouTube'da konser verecek - Son Dakika


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