Şamil Çinaz iyileşti

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sakat futbolcusu Şamil Çinaz'ın durumu netlik kazandı.

Bu sezon için yeniden İstikbal Mobilya Kayserispor ile anlaşan ancak henüz hiç bir lig maçında forma giyemeyen Şamil Çinaz'ın ne zaman oynayacağı belli oldu. Bir kaç haftadır sakatlığından ötürü kadroya alınmayan Şamil Çinaz, ligin 8.haftasında Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında formasına kavuşacak. Bu hafta oynanacak Göztepe maçında da takımındaki yerini alamayacak olan Şamil Çinaz, sonrasında lige verilecek milli arada güç toplamaya devam edecek.

33 yaşındaki futbolcu, ligin 8. haftasında Kayseri'de oynanacak Kasımpaşa maçında teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek.

(İHA)