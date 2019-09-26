Şamil Çinaz ve İsmail Çipe Güç Depoluyor
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İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncuları Şamil Çinaz ve İsmail Çipe, sarı-kırmızılı takımın kişisel antrenörü Taylan Yaşin gözetiminde güç depoluyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya Kayserispor'un oyuncuları Şamil Çinaz ve İsmail Çipe, sarı-kırmızılı takımın kişisel antrenörü Taylan Yaşin gözetiminde güç depoluyor.
Kayserispor'da sakat olan Şamiz Çinaz'ın antrenmanlara başlaması sevindirirken, tecrübeli futbolcunun antrenman videoları büyük beğeni topladı. Kaleci İsmail Çipe'nin de kişisel antrenör Taylan Yaşin, gözetiminde sürdürdüğü çalışmalar, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından beğenildi. - KAYSERİ
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