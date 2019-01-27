Şamil Geldi Mensah Gitti
55 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Şamil Çinaz takıma katılırken Bernard Mensah cezalı duruma düştü.
İstikbal Mobilya Kayserispor
'da Şamil Çinaz
takıma katılırken Bernard Mensah cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynadığı Bursaspor
maçında sarı kart cezalısı olduğu için kadroya giremeyen Şamil Çinaz, cezasını tamamlarken bu kez de Bernard Mensah cezalı duruma düştü.
Maçın 57. dakikasında Tunay Torun
'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gören Bernard Mensah, ligin 20. haftasında Malatya
'da oynanacak müsabakada takımındaki yerini alamayacak. Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Şamil Çinaz orta alandaki yerini alabilecek.
Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor takımında 5. kırmızı kartı gören isim olan Bernard Mensah ise 21.hafta Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe
maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:28 Kaynak: İHA
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