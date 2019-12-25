Şamil Kadirov Gürcistan'dan "altın kemer" ile döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Şamil Kadirov Gürcistan'dan 'altın kemer' ile döndü - Son Dakika Spor

Şamil Kadirov Gürcistan'dan "altın kemer" ile döndü

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin karma dövüş sporlarında gururu olan Küçükköy MMA Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Şamil Kadirov, Gürcistan'da düzenlenen WJMMAF Karışık Dövüş Sanatları Profesyonel Kafes Şampiyonası'ndan altın kemer ile döndü.

Şamil Kadirov Gürcistan'dan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin karma dövüş sporlarında gururu olan Küçükköy MMA Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Şamil Kadirov, Gürcistan'da düzenlenen WJMMAF Karışık Dövüş Sanatları Profesyonel Kafes Şampiyonası'ndan altın kemer ile döndü.


Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen şampiyonanın final maçında Gürcü rakibi Nika Xelaıdze'yi büyük bir üstünlükle mağlup eden 66 kilogram klasmanında Kadirov şampiyon oldu.


Küçükköy MMA Spor Kulübü'nün başarılı sporcusu Şamil Kadirov, aynı turnuvada bu yıl 3. kez şampiyonluk elde ettiği için altın kemerin gerçek sahibi olma hakkını da elde etti.


Ayvalık ve ilçenin en büyük mahallelerinden biri olan Küçükköy'ün adını ulusal ve uluslar arası şampiyonlarda elde ettiği şampiyonluklarla sık sık duyurmayı başaran Şamil Kadirov, final karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklama da; kendisine her zaman destek olan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy Spor Kulübü Başkanı Volkan Ataş ve sponsoru Dürümcü Serko'ya teşekkür etti.


Başarılı sporcunun Antrenörü Tuncay Talay da, Şamil Kadirov'un başarılarının artarak süreceğine inandığını belirterek, kendilerine güvenenleri asla mahcup etmeyeceklerinin altını çizerek, ay-yıldızlı bayrağı şeref kürsüsünden aşağıya asla indirmeyeceklerinin mesajını verdi. - BALIKESİR

Gürcistan, Küçükköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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