Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti - Son Dakika

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti. 88 yaşındaki Tayyar, yarın kılanacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

AK Parti MKYK Üyesi ve Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Hüseyin Tayyar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 88 yaşında hayatını kaybeden Tayyar'ın ölümü ailesini ve sevenlerini üzdü. Hüseyin Tayyar, yarın memleketi İslahiye'de Sıddıka Tayyar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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