Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor - Son Dakika

Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor

09.05.2021 13:23
Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor, System.String[]

Türk filmlerinde canlandırdığı güler yüzlü aşçı rolüyle izleyicinin sempatisini kazanan ve yüzlerce filmde rol alan Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor.

Türk filmlerinde canlandırdığı güler yüzlü aşçı rolüyle izleyicinin sempatisini kazanan ve yüzlerce filmde rol alan Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor.

Balıkesir Burhaniye'de 3 Ağustos 1926'da dünyaya gelen Tosun, eğitim hayatını yarıda bırakarak, doğduğu ilçede lokantacılık, leblebicilik ve terzilik işleriyle uğraştı.

Çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesiyle hayatında bir dönüm noktası yaşayarak sinemaya adım atan usta oyuncu, ilk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filminde rol aldı.

Siyah beyaz filmlerle başladığı sinema dünyasında güler yüzlü aşçı rolüyle özdeşleşen Tosun, samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

Oğulları Erdal ve Gürdal da kendisi gibi oyuncuydu

Sevim Hanım ile 1960'da dünya evine giren sanatçının bu evlilikten kendisi gibi oyuncu olan, Erdal ve Gürdal adında iki oğlu dünyaya geldi. Tosun, ikinci oğlu dünyaya geldikten sonra Ses Dergisi'ne verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

"Adımız Tosun. Çocuklar da maşallah tosun gibi oluyor. Şimdi benim gibi 150 kiloluk bir adamın ufacık bir çocuğu olursa ayıp olmaz mı? Biz soydan gürbüz insanlarız. Babam da benim gibiydi. Hatta ben babamın yanında ufak kalırım. O en az 200 kilo vardı ama nazar değmesin diye kendini tarttırmazdı. Ne yapalım? Çocuklarımız değil, torunlarımız bile bu gidişle tosuncuk olarak dünyaya gelecek."

Türk sinemasının komedi filmlerine damga vuran usta oyuncu, iş dolayısıyla gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Tedavisi için İstanbul'a getirilen ve Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi'ne yatırılan Tosun, 10 Mayıs 1975'te hayatını kaybetti. 49 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Ölümü, Yeşilçam'ı yasa boğdu

Sanatçının vefatının ardından gazetelerde görüşlerine yer verilen usta oyuncu Sadri Alışık, Tosun ile tanışma hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

"Tanışmamız aşağı yukarı 1960 yılına rastlar. O gün film setine gelmiş soyunma odama doğru yürüyordum ki birden bir şarkı duydum. Ses ilerideki paravanın arkasından geliyordu. Türk müziğini çok sevdiğim için durdum ve dinledim. Şarkı bittikten sonra merak edip paravanın arkasına baktım ve Necdet Tosun ile göz göze geldim. İkimiz de birbirimizi gıyaben tanıdığımız için 'Merhaba' dedik ve el sıkıştık. Aradan yıllar geçti ve biz bu şarkının tanışma şarkımız olduğunu hiç unutmadık. Geçen yıl Ankara'da çalışıyordum. Gazinoya bir gün Necdet Tosun geldi. Kendisini sahneye davet ettim. Bu anımı anlattım. 'Necdet o şarkıyı beraber söyleyeceğiz.' dedim. Hemen hatırladı, birlikte söyledik. O gün, cenazesinin başında, aklıma birden bu şarkı geldi ve ben başladım mırıldanmaya. Gelecekmiş gibisin, sanki günün birinde..."

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ayhan Işık da Tosun ile birçok anısı olduğunu ifade ederek, "Beraber film çeviriyorduk. Öğlen yemeği için ara vermiş, masada garsonun gelmesini bekliyorduk. Ben genellikle öğlenleri yemek yemem. Salatayla falan geçiştiririm. Necdet de bunu duymuş olacak ki benim masama geldi. Ne olur 'Çok açım de ve kendine şu yemekleri ısmarla.' dedi. Prodüksiyon amirimi çağırıp, 'Çok açım bana şu yemekleri gönder' dedim. Adamcağız huyumu bildiği için ağzı bir karış açık, yemekleri göndermeye gitti. Gelen yemekleri Necdet'in yediğini ise sonra öğrendi. Nur içinde yat Necdet." şeklinde görüşlerini ifade etmişti.

İki oğlu da erken yaşta vefat etti

Necdet Tosun, "Yasemin'in Tatlı Aşkı", "Fadime", "Fatoş Sokakların Meleği" ve "Veda" filmlerinde aşçı, "Efkarlı Sosyetede"de Şemsi, "İstanbul Tatili"nde kahveci Tosun, "Öksüzler"de paketlerini taşırken cüzdanı çalınan zengin adam, "Oyun Bitti"de tamirci Kadir, "Cilveli Kız"da işportacı Tosun, "Yumurcak"ta şerbetçi Tosun rollerini başarıyla oynadı.

Usta oyuncu 19 yıllık sanat hayatında ayrıca, "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karateciler İstanbul'da", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Kanlı Para", "Fakir Kızın Kısmeti", "İşportacı Kız", "Kaldırım Çiçeği", "Avare Kız", "Tamirci Parçası", "Küçük Hanımın Şoförü", "Gurbet", "Üç Garipler" ve "Allı Gelin"in de arasında bulunduğu 400'e yakın filmde rol aldı.

Vefatından sonra babalarıyla aynı mesleği seçen Gürdal ve Erdal Tosun da çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde rol aldı.

Gürdal Tosun böbrek yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos 2000'de 33 yaşındayken Erdal Tosun da 30 Kasım 2016'da 53 yaşındayken İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında öldü. Usta oyuncunun eşi Sevim Tosun ise 26 Şubat 2020'de hayatını kaybetti.

İstanbul, oyunlar, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor - Son Dakika


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