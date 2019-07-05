Samir Nasri, Anderlecht'de
35 dakika önce
Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi renklerine bağladı.
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:59 Kaynak: AA
temsilcisi Anderlecht
, Fransız futbolcu Samir Nasri
'yi renklerine bağladı.
Anderlecht Kulübünün sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany
ile yeniden bir takımda buluştu.
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA'dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya
, Arsenal
, Manchester City
, Antalyaspor
ve West Ham United
formalarını giymişti.
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