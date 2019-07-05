Son Dakika Haberleri: Samir Nasri, Anderlecht'de
Son Dakika Spor Haber

Samir Nasri, Anderlecht'de

35 dakika önce

Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi renklerine bağladı.

Samir Nasri, Anderlecht'de, System.String[]
Belçika temsilcisi Anderlecht, Fransız futbolcu Samir Nasri'yi renklerine bağladı.
Anderlecht Kulübünün sosyal medya hesabında, 32 yaşındaki futbolcu için "Hoş geldin" mesajı paylaşıldı ve Nasri'nin 14 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Nasri, Belçika ekibiyle oyuncu-teknik direktör olarak sözleşme imzalayan eski takım arkadaşı Vincent Kompany ile yeniden bir takımda buluştu.
Yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle UEFA'dan men cezası alan Fransız futbolcu, kariyeri boyunca Olympique Marsilya, Arsenal, Manchester City, Antalyaspor ve West Ham United formalarını giymişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:59 Kaynak: AA
Samir Nasri, Anderlecht, Belçika, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Selin Ciğerci, "18'liklere taş çıkartırım" diyerek mayolu fotoğrafını paylaştı Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi Beşiktaş, Cyle Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı Merih Demiral 18 milyon euroya Juventus'ta

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 21:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samir Nasri, Anderlecht'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]