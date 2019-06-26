Samir Nasri'nin En İyi Marsilya Anları
31 dakika önce
Samir Nasri, kulüpteki dört yılında Olympique de Marseille için 166 kez göründü. Nasri, 12 gol attı ve Les Olympiens için 29 asist aldı. İşte Marsilya'daki en iyi anlarından bazıları.
Samir Nasri
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06
, kulüpteki dört yılında Olympique de Marseille için 166 kez göründü. Nasri, 12 gol attı ve Les Olympiens için 29 asist aldı. İşte Marsilya
'daki en iyi anlarından bazıları.
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