Son Dakika Haberleri: Samir Nasri'nin En İyi Marsilya Anları
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Samir Nasri'nin En İyi Marsilya Anları

31 dakika önce

Samir Nasri, kulüpteki dört yılında Olympique de Marseille için 166 kez göründü. Nasri, 12 gol attı ve Les Olympiens için 29 asist aldı. İşte Marsilya'daki en iyi anlarından bazıları.

Samir Nasri, kulüpteki dört yılında Olympique de Marseille için 166 kez göründü. Nasri, 12 gol attı ve Les Olympiens için 29 asist aldı. İşte Marsilya'daki en iyi anlarından bazıları.
Samir Nasri'nin En İyi Marsilya Anları
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:06 
Samir Nasri, Marsilya, Spor
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