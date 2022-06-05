Samiri Yahudilerinin "Hasat Bayramı" kutlamaları - Son Dakika
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Samiri Yahudilerinin "Hasat Bayramı" kutlamaları

05.06.2022 11:17
Samiri Yahudilerinin "Hasat Bayramı" kutlamaları

Filistin'deki Samiri Yahudileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'na çıkarak Hasat Bayramı'nı kutladı.

Filistin'deki Samiri Yahudileri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Gerizim Dağı'na çıkarak Hasat Bayramı'nı kutladı.

Orta Doğu'nun köklü dini topluluklarından Samiriler, Hasat Bayramı dolayısıyla hacı olmak için Nablus'taki Gerizim Dağı'nda toplandı. Kırmızı fes ve beyaz elbiseleriyle kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı'na çıkan Samiri Yahudileri burada ibadetlerini yerine getirdi.

Dünyanın en küçük dini cemaati sayılan Samiri Yahudilerinin hahamlarından Kahin Hüsnü Es-Samiri, Hasat Bayramı'nın Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan 50 gün sonra geldiğini söyledi.

Samiri, "Bu bayramı, çocukların, ebeveynlerin, yabancıların, yetimlerin ve gariplerin sevinci için elimizden geleni yapmamızı tavsiye eden alemlerin Rabbi için kutluyoruz. Bu bayramda hiç iş yapmıyor, kendimizi sadece ibadete adıyoruz." dedi.

Samiri Yahudileri kimdir?

Sayıları 800 civarında bulunan Samirilere sadece Nablus yakınlarındaki Gerizim Dağı'nın eteklerinde ve Tel Aviv yakınlarındaki Holan bölgesinde rastlanıyor.

Samiriler, Hazreti Musa'nın vefatından sonra Hazreti Yuşa bin Nun'un komutasındaki İsrailoğullarının 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus'ta yaşıyor ve Beyt'ul Makdis'in Kudüs'te değil, Gerizim Dağı'nın üstünde olduğuna inanıyor.

"Filistin Yahudileri" olarak adlandırılan Samiriler, İsrailoğulları sülalesinin gerçek uzantılarının kendileri olduğunu dile getiriyor. Samiriler, Yahudiliğe benzer bir dine inanmakla birlikte Yahudiler tarafından Yahudi kabul edilmeyen bir topluluk olarak tanınıyor.

Samiriler, 3 bin 600 yıllık ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.

Samiriler ile Yahudiler arasında birçok fark bulunuyor. Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor. Samirilerin Tevratı ile Yahudilerinki arasında 6 bine yakın fark olduğu ifade ediliyor.

Müslümanlar gibi abdest alıp Arami dilinde ibadet eden Samirilere ait ibadet yerleri de Müslümanların mescidine benzerlik gösterirken, Yahudilerin sinagogları gibi içeride masa veya sıra bulunmuyor. Samiriler, Sukot Bayramı'nda olduğu gibi Hasat ve Hamursuz bayramlarında da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.

Samiri Yahudilerinin Hasat Bayramı kutlamaları
Samiri Yahudilerinin Hasat Bayramı kutlamaları
Samiri Yahudilerinin Hasat Bayramı kutlamaları
Samiri Yahudilerinin Hasat Bayramı kutlamaları
Samiri Yahudilerinin Hasat Bayramı kutlamaları

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Batı Şeria, Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samiri Yahudilerinin 'Hasat Bayramı' kutlamaları - Son Dakika

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