Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı

20.11.2020 16:48

Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı 600 bin Samkart sahibinden 55 bini HES kodu tanımlaması yapıca süre uzatıldı Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve tramvaylara getirilen HES kodu zorunluluğu 1 Aralık'a kadar uzatıldı.

Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı

600 bin Samkart sahibinden 55 bini HES kodu tanımlaması yapıca süre uzatıldı

SAMSUN - Samsun'da korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve tramvaylara getirilen HES kodu zorunluluğu 1 Aralık'a kadar uzatıldı. Samkart'ı olan 600 bin vatandaştan sadece 55 bininin yolcu kartlarına HES kodu tanımlayabildiği bildirildi.

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs ile ilgili alınması gereken ek tedbirler kapsamında açıkladığı karar ile otobüs ve tramvaylarda HES kodu eşleştirmesi kararını aldı. Belirtilen gün sayısı içinde Hayat Eve Sığarkodunu Samkart'a tanımlamak isteyen vatandaşlar Samsun Büyükşehir Belediyesinin belirlemiş olduğu Samkart tanımlama noktalarına giderek burada işlemlerini yapabiliyor. İnternet üzerinde de yapılabilen tanımlama işlemini uygulamayan vatandaşlar ise toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

20 Ekim'de başlayan yolcu kartlarına HES kodu tanıma işleminin son günü 20 Kasım olarak belirlenmişti. 600 bin Samkart sahibi vatandaştan sadece 55 bini ulaşım kartlarına HES kodu tanımlaması yapınca süre 1 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu önünde bulunan Samkart Başvuru ve Danışma Merkezi'nde ise vatandaşlar son gün endişesi ile uzun kuyruklar oluşturdu.

"5 farklı yerde hizmet"

Vatandaşa daha iyi hizmet vermek adına Samkart tanımlama merkezlerinin sayısını arttırdıklarını belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, " İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bildiğiniz gibi toplu taşıma araçlarında HES kodu kullanımı mecburi hale gelmişti. Bize Ekim ayının 20'si gibi bu uygulamayı başlattık. Vatandaşlarımızdan, toplu taşımayı kullanan insanlardan HES kodu tanımlanması gerektiğini söyledik. Bunun içinde son tarih olarak 20 Kasım'ı belirlemiştik. 1 aylık süreçte istediğimiz noktaya gelemediğimiz için bunu 1 Aralık'a kadar uzatma zorunluluğu hasıl olmuştur. HES kodu önemlidir. HES kodunu vatandaşlar aslında bir yere gitmeden internetten Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasından, SAMULAŞ'ın kendi sayfasından veya SAMULAŞ uygulamasından çok rahatlıkla yapabilirler. Vatandaşlarımız genellikle bizim belirlediğimiz noktalarda tanımlamayı tercih ediyor. Valilik binası yakınında bizim danışma merkezimiz var. Oradaki personel sayımızı genişlettik. Çalışma saatini aştık. Vatandaşlara daha fazla hizmet verebilmek için yine meydan bölgesinde 2 tane nokta, aynı zamanda tramvay hattı üzerinde bulunan Atakent ve Rektörlük İstasyonlarında vatandaşlarımıza yardımcı olmak için stantlar kurduk. Şu ana kadar Samsun'da 600 bin kart dolaşımdadır. Bunun sadece 55 bini HES tanımlaması yaptı. Bu az olunca ve yarın başka sorunlar, krizler yaşamama adına bunu 10 gün uzattık. Bu tarih inşallah son olacak. Akabinde bunu bir daha uzatma gibi bir düşüncemiz yok. 1 Aralık itibarıyla biz vatandaşlardan isteğimiz bu tanımlamaları yapmalarıdır. Hiç bir sorun ile karşılaşmadan tramvaylara, halk otobüslerine binmeleridir" dedi.

(FAU-SLH-Y)

Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı
Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı

HES kodu, Samsun, Aralık, HES, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Samkart'larda HES kodu tanımlama 1 Aralık'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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