Son Dakika Haberleri: Şamlar Tabiat Parkı'nda 3 bin kişi iftarda buluştu
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Şamlar Tabiat Parkı'nda 3 bin kişi iftarda buluştu

1 saat önce

Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'nda kurulan iftar sofralarında 3 bin kişi iftar yaptı.

Şamlar Tabiat Parkı'nda 3 bin kişi iftarda buluştu, System.String[]
Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'nda kurulan iftar sofralarında 3 bin kişi iftar yaptı.

Başakşehir Belediyesi, Ramazan ayının son günlerinde 3 bin kişiyi Şamlar Tabiat Parkı'nda buluşturdu. Belediye personeli ve ailelerinin de yer aldığı iftar programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. İftar saati öncesi masaları dolaşan Başkan Kartoğlu vatandaşlarla sohbet etti.

"Ramazan Başakşehir'de çok güzeldi"

Başakşehir'de geride kalan günlerde Ramazan ayının dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Ramazan Başakşehir'de çok güzeldi, doludizgindi, muhteşemdi. Rabbim inşallah tekrarını nasip etsin. Bugün burada yaklaşık 3 bin kişiyle iftar hazırlığımız var. Bulunduğumuz yer Şamlar Ormanı, İstanbul'un nezih yerlerinden bir tanesi. Şamlar Ormanı aynı zamanda bizim mesire alanımız" dedi.

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Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:16 Kaynak: İHA
Yasin Kartoğlu, Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Güncel
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