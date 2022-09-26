Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak ilk Samsung modelleri!

Mayısta düzenlenen I/O 2022 konferansında tanıtılan Android 13, çok yakında kararlı sürümüyle kullanıma sunulacak. Akıllı telefon üreticileri de sürümü kendi arayüzlerine entegre etme konusunda önemli bir yol katetti. Son olarak bu yıl bitmeden Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri ortaya çıktı.
Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak Samsung modelleri
Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünü halihazırda birkaç model özelinde kullanıma sundu. Son ortaya çıkan bilgilere göre şirket, 17 veya 19 Ekim'den itibaren Galaxy S22 modelleri için yeni sürümün kararlı yapısını kullanıma sunacak.
Bunun dışında şirkete yakınlığıyla bilinen SamMobile, 2023 yılı gelmeden Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak diğer modellerin bir listesini paylaştı. Buna göre Galaxy S22 serisinin yanı sıra Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 ve hatta amiral gemisi olarak nitelendirilmeyen Galaxy A53 modeli de yeni sürümü alacak.
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İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1Depolama ve RAM: 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama/ 8 GB ve 12 GB RAMEkran: 6.8 inç Edge QHD+ Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz değişken yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı, yapay zeka destekli mavi ışık kontrolüDiğer: IP68 sertifikası, NFC ile Samsung Pay, Ultrasonik parmak izi okuyucu, S-PenArka Kamera: 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı + 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı + 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 + 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9Video Çekimi: 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo ses kaydı, gyro-EISÖn Kamera: 40 Megapiksel f/2.2Batarya ve Şarj: 5.000 mAh batarya – 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj özelliğiBağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, NFCİşletim Sistemi: One UI 4.1 ile Android 12Boyut ve Ağırlık: 77.9×163.3×8.99 mm – 229 gr
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Son Dakika › Teknoloji › Android 13 tabanlı One UI 5.0 alacak ilk Samsung modelleri! - Son Dakika