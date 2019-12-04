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Samoa'da kızamık salgını

7 saat önce

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ediyor, yetkililer aşısız ailelerin kapılarına kırmızı bayrak asmasını istedi.

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Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını devam ediyor, yetkililer aşısız ailelerin kapılarına kırmızı bayrak asmasını istedi.

Okyanusya ülkelerinden Samoa, kızamık salgınıyla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığının başlattığı toplu aşılama kampanyası devam ediyor. Yetkililer, kızamığa karşı aşılanmayan ailelerden evlerinin kapısına kırmızı bayrak asmasını istedi. Kırmızı bayrakların aşılama için gelen sağlık ekiplerine yardımcı olacağı belirtildi. Kızamık salgını nedeniyle ölü sayısının 60'a ulaştığı aktarılırken çoğunun 5 yaş altı çocuklar olduğu kaydedildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 200 bin nüfuslu Samoa'da 110 binden fazla kızamık aşısı dağıttı. Yetkililer, ülkede virüsün yayılmasını durdurmak için anaokulları ve üniversiteler dahil tüm okulları kapattı. Acil durum ilan edilen ülkede kızamık salgınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

(İHA)

Pasifik Okyanusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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