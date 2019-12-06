Son Dakika Haberleri: Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi
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Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi

6 saat önce

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 63'e çıktı.

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 63'e yükseldi, System.String[]

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 63'e çıktı.


Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 140 yeni kızamık vakası görüldüğü bildirildi.

Hükümet, 200 bin nüfuslu ülkede kızamık vakası sayısının 4 bin 300'den fazla olduğunu bildirdi.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaşından küçük olduğu kaydedildi.


Güney Pasifik ülkesinde kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.

Yetkililer aşılama oranının yüzde 55'e ulaştığını açıklamıştı.

Samoa Başbakanı Tuilaepa Sailele Malielegaoi, bu oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarma sözü vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.


UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:54 Kaynak: AA
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