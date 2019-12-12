Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi

6 saat önce

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.

Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi, System.String[]

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgınında ölenlerin sayısı 72'ye çıktı.


Samoa hükümetinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 75 yeni kızamık vakası görüldüğü, ölenlerin sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, salgının ekim ayında ortaya çıkmasından bu yana tespit edilen kızamık vakası sayısının 4 bin 995 olduğu belirtildi.

Hükümet, salgın nedeniyle geçen ay acil durum ilan edilen ülkede dün itibarıyla aşılama oranının yüzde 93'e ulaştığını kaydetti.

Salgında hayatını kaybedenlerin çoğunun 4 yaş ve altındaki çocuklar olduğu ifade ediliyor.

Aşı yaptırmayanlar evlerinin önüne flama asmıştı

200 bin civarında nüfusa sahip ülkede kızamık aşısı yaptırmayan ailelerden, evlerinin önüne kırmızı flama asmaları istenmişti.


Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, Samoa'da kızamık aşılama oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.


UNICEF'e göre, 2018'de dünyadaki kızamık vakaları 2017'deki verilerin iki katını aşarak 350 bine yükseldi.

Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaraylı taraftarlar, bir PSG'li holiganı dövüp çırılçıplak soydu!
Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum

Son Dakika Haberleri
19:31 15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp - Son Dakika
19:30 Basel-Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi - Son Dakika
19:29 Gerede Çayı'ndaki kirliliğe 361 bin lira ceza - Son Dakika
19:28 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü - Son Dakika
19:27 İzmir'de denizden kadın cesedi çıktı - Son Dakika
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 19:32:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samoa'da kızamık salgınında ölü sayısı 72'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]