Son Dakika Haberleri: Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi
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Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

6 saat önce

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Samoa'da kızamık salgınından ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, System.String[]

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan Samoa'da kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Okyanusya ülkelerinden Samoa, kızamık salgını ile mücadele ediyor. Ülkede patlak veren kızamık salgını 20 kişinin ölümüne yol açtı. Yetkililer bir süredir devam eden kızamık salgınını kontrol altına almaya çalışılırken, ülkede acil durum ilan edildi, okullar kapatıldı. Ölenlerden 19 çoğunun 4 yaş altında olduğu aktarıldı. Yetkililer, şimdiye kadar bin 644 kızamık vakasının tespit edildiğini belirtti. Şu an hastanede tedavisi süren 11 çocuğun durumunun ise kritik olduğu aktarıldı.

Acil durum ilan edilen Samoa'da salgın engellenmeye çalışılırken okullarda zorunlu aşılama yapıldı. Çocukların kamuya açık etkinliklere katılması yasaklandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık 200 bin nüfuslu Samoa'da 110 binden fazla kızamık aşısı dağıttı. Yetkililer, ülkede virüsün yayılmasını durdurmak için anaokulları ve üniversiteler dahil tüm okulları kapattı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, Samoa'ya 3 bin aşı gönderildiğini ve 12 hemşirenin salgınla mücadele için Okyanusya ülkesinde görev yapacağını açıklamıştı.

(İHA)

Pasifik Okyanusu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:45 Kaynak: İHA
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