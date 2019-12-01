Son Dakika Haberleri: Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 48'e çıktı
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Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 48'e çıktı

6 saat önce

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Samoa'daki kızamık salgınında ölü sayısı 48'e çıktı, System.String[]

Güney Pasifik'te yer alan Samoa'daki kızamık salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Samoa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede ekim ortasında patlak veren kızamık salgınında bugüne kadar 48 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kızamıktan hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 4 yaşından küçük çocukların oluşturduğu, toplam vaka sayısının 3 bin 530 olduğu kaydedildi.

Samoa'da kızamık nedeniyle 191 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Samoa'da kızamık aşısı oranı 2013'te yüzde 70 iken geçen yıl yüzde 30'un altına düştü.

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Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:24 Kaynak: AA
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