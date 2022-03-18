Samoa Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor - Son Dakika

Pasifik ülkesi Samoa, Kovid-19 ortaya çıktığından bu yana ilk defa salgın şeklinde seyretmesi nedeniyle yarından itibaren kapanmaya gidiyor.

Kovid-19 ortaya çıktığından beri ilk defa salgına işaret eden; kökeni bilinmeyen ve bulaşı riskinin fazla olduğu yerlere gittiği belirlenen bir vaka nedeniyle yarından itibaren kapanma kararı alındı.

Samoa sağlık yetkilileri, vakanın ülkede günlerdir süregelen bir salgının işareti olabileceğini bildirdi.

Basına sızan hükümete ait bir rapor, Samoa'dan çıkmak üzereyken yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 olduğu belirlenen bir kadının, geçen cumartesi hasta hissetmesinden bu yana kilise, hastane, mağaza, kütüphane ve bir seyahat ajansına gittiğini gösterdi.

Raporun ardından alınan karar kapsamında cumartesi gece yarısından itibaren tüm okullar kapatılacak, kamusal toplantılar yasaklanacak, temel ihtiyaçlara cevap verenler dışında tüm dükkanlar kapatılacak.

Samoa, daha önce bireysel vakalar nedeniyle kapanma ve karantina ilan etmiş ancak geniş çaplı salgın tespit edilmemişti.

Güney Kore'de vaka sayısı 600 bini üzerine çıktı

Önceki gün belirlenen 621 bin 328 vaka sayısıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan ülkede, dün 407 bin 17 vaka kaydedildi.

Yonhap ajansının Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkede dün 407 bin 17 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının önceki gün kaydedildiği ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 657 bin 609'a yükseldi.

Son 24 saatte 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bin 782'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesine yönelik yasağın 21 Mart'tan itibaren 8 kişiye çıkarılacağını, iş yerlerine uygulanan en geç 23.00'a kadar açık kalma kuralının bir süre daha devam ettirileceğini ifade etti.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86,6'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken yüzde 62,9'una hatırlatma dozu da uygulandı.

Tayland, seyahat öncesi negatif Kovid-19 testi zorunluluğunu kaldıracak

Bangkok Post'un haberine göre, dün tespit edilen 27 bin 71 vaka ile en yüksek günlük Kovid-19 vakasını kaydeden Tayland, 1 Nisan'dan itibaren yurt dışından ülkeye gelecek kişilerden seyahatleri öncesi Kovid-19 testi istememe kararı aldı.

Turizm ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 80 kişinin yaşamını yitirdiği Tayland, 1 Nisan'dan itibaren seyahat öncesi negatif test yerine, yolculardan ülkeye girişlerinde PCR testi yaptırmalarını, varışlarından 5 gün sonra da antijen testi olmalarını talep edecek.