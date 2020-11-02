Samos'u deprem sonrası yangın vurdu - Son Dakika

Yunanistan'ın Samos adasında bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını sabah saatlerinde kontrol altına alırken, can kaybı yaşanmayan yangında yaklaşık 70 çadırın yandığı öğrenildi.

Ege Denizi'ndeki depremden en fazla etkilenen Yunan adası Samos'ta iki öğrenci depremde yaşamını yitirmişti. Aegean Boat Report'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından bu sabah saatlerinde düzensiz göçmenlerin kaldığı çadır kampta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın sonrası adada kısa süreliğine elektrikler kesildi.

Yangın nedeniyle kampta kalan düzensiz göçmenler güvenlik güçlerinin gözetiminde açık alanda toplandı. - MUĞLA