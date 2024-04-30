Samourai Wallet Kurucusu Keonne Rodriguez Suçlamaları Reddetti

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Samourai Wallet'ın kurucu ortağı Keonne Rodriguez, ABD'de kara para aklama ve lisanssız para transferi yapma suçlamalarını reddetti. Rodriguez ve iş ortağı, 2015 yılından bu yana 2 milyar dolarlık kara parayı işlemekle itham ediliyor, bu durum kripto para sektöründeki yasal düzenlemelere yeni bir boyut getiriyor.

Keonne Rodriguez Mahkeme Karşısında Suçlamaları Reddetti

Gizliliğe öncelik veren bir kripto cüzdanı olan Samourai Wallet'ın kurucularından Keonne Rodriguez, ABD makamlarının suçlamalarını reddetti. Pazartesi günü yapılan duruşmada, Rodriguez'in kripto para işlemlerini takip etmeyi zorlaştıran bir yazılım geliştirdiği iddia edildi.

35 yaşındaki Keonne Rodriguez, kara para aklama ve lisanssız para transferi işleri yapmak amacıyla komplo kurmak suçlarından yargılanıyor. Bu suçlamalar, toplamda 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Rodriguez ve iş ortağı William Lonergan Hill, Samourai Wallet operasyonlarının durdurulması sürecinde geçtiğimiz hafta gözaltına alındılar. Manhattan'da görülen mahkeme duruşmasında savcılar, şirketin 2015'ten 2024'e kadar 2 milyar dolarlık kara parayı işlediğini ve bu miktarın içinde dark web üzerinden elde edilen 100 milyon dolarlık gelirin de bulunduğunu öne sürdüler.

Son tutuklamalar, kripto para birimlerinin transferlerini gizlemek amacıyla tasarlanmış dijital karıştırıcıları hedef alan geniş çaplı bir operasyonun parçası olarak gerçekleşti. Geçen Eylül ayında benzer suçlamalarla yargılanan Tornado Cash'in geliştiricisi Roman Storm da suçsuz bulunmuştu.

Kripto para karıştırıcılar, işlem izlerini silerek kripto para aklamak isteyenler arasında yaygın olarak kullanılıyor. Son olarak Rodriguez 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakıldı ve bir sonraki mahkeme duruşması 14 Mayıs'ta Manhattan'da gerçekleşecek.