Samourai Wallet Kurucuları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Samourai Wallet Kurucuları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanacak

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para birimlerini karıştırarak yasadışı fon transferlerini gizleyen Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı. 2015'ten bu yana faaliyet gösteren Samourai Wallet'ın 2 milyar dolar değerinde yasa dışı işlemlere aracılık ettiği iddia ediliyor. Rodriguez ve Hill'in bu işlemlerden 4,5 milyon dolar hizmet bedeli elde ettikleri belirtiliyor.

25.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de kripto para birimleri üzerindeki denetimler artarken, Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, yüz milyonlarca dolarlık kara para aklama işlemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor. Bu hafta yapılan tutuklamalarla birlikte, yasadışı dark web pazarlarından elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan bir karıştırıcı hizmetin detayları gün yüzüne çıktı. Federal savcılar, uygulamanın 2 milyar dolara ulaşan yasa dışı işlem hacmini ortaya koydu.

ABD, Kripto Karıştırıcılarına Savaş Açtı

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para karıştırma hizmetleri sağlayarak yasadışı fon transferlerini gizlemeye yönelik suçlamalarla Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill'i gözaltına aldı. Federal yetkililerin açıklamasına göre ikili dark web üzerinden yapılan yasadışı işlemlerden 100 milyon dolardan fazla parayı aklamakla suçlanıyor.

2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Samourai Wallet, toplamda 2 milyar dolar değerinde yasadışı işlemlere aracılık ettiği iddia ediliyor. Bu hesaplamaların, Bitcoin işlemlerindeki her bir transfer için o anki döviz kurları baz alınarak yapıldığı belirtiliyor. İddianameye göre bu işlemlerden Rodriguez ve Hill, farklı havuz ücretleri üzerinden toplamda 4,5 milyon dolar hizmet bedeli elde etti.

Rodriguez, çarşamba sabahı gözaltına alınarak yargılanmak üzere Pensilvanya'da mahkemeye çıkarılacakken, Hill ise aynı sabah Portekiz'de tutuklandı ve ABD'ye iade süreci başlatıldı. Yetkililer ayrıca İzlanda'daki Samourai Wallet web sitesine el konulduğunu ve şirketin Google Play Store'daki uygulamasına dair el koyma işlemlerinin yapıldığını açıkladı. Son olarak iki kurucu hakkında açılan suçlamalar, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak ve lisanssız para transferi işi yapmak olarak sıralanıyor.

Adalet Bakanlığı, Kripto Para, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Samourai Wallet Kurucuları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
10:22 Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Samourai Wallet Kurucuları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Yargılanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement