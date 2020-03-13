Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika Spor

Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İtalyan ekiplerinden Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Manolo Gabbiadini'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby'nin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.


Manolo Gabbiadini, İtalya Serie A, Sampdoria, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi

Son Dakika Haberleri
03:32 TFF ile MEB arasında Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2-
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:11:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sampdoria'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]