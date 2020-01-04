Sampdoria'dan Galatasaray'a Jeison Murillo için transfer cevabı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sampdoria'dan Galatasaray'a Jeison Murillo için transfer cevabı - Son Dakika Spor

Sampdoria'dan Galatasaray'a Jeison Murillo için transfer cevabı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir de stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sampdoria'dan Jeison Murillo'nun peşinde.

Sampdoria'dan Galatasaray'a Jeison Murillo için transfer cevabı, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde Onyekuru ve Saracchi'nin ardından bir de stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, Sampdoria'dan Jeison Murillo'nun peşinde.


Galatasaray'ın 27 yaşındaki stoper için Sampdoria'ya 750 bin euro kiralama ücreti teklif ettiği kaydedilmişti.


Ancak İtalyan basınının haberine göre Sampdoria, Galatasaray'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Calciomercato'nun haberinde İtalyan ekibinin bu teklife 'hayır' dediği ancak Galatasaray'ın transferde ısrarcı olduğu belirtildi.


Sarı kırmızılı ekibin önümüzdeki günlerde Murillo için Sampdoria'nın kapısını ikinci kez çalacağı aktarıldı.


Zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Murillo, bu sezon Serie A'da 9 maçta forma giydi.

Galatasaray, Sampdoria, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:08 
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