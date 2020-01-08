Sampdoria'dan Simon Kjaer açıklaması!

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran Simon Kjaer, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Sampdoria'nın radarına takıldı.



Sampdoria Sportif Direktörü Carlo Osti, Simon Kjaer ile ilgilendiklerini resmen açıkladı ve tecrübeli futbolcunun tekliflerine olumlu yanıt vermesini umduklarını ifade etti.



Sampdoria Sportif Direktörü Carlo Osti'nin Simon Kjaer açıklaması şu şekilde:



"Simon Kjaer tecrübesine, yeteneklerine ve kapasitesine inandığımız bir futbolcu. Umarım Kjaer yaptığımız transfer teklifini kabul eder."



