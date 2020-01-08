Sampdoria'dan Simon Kjaer açıklaması! - Son Dakika
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Sampdoria'dan Simon Kjaer açıklaması!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran Simon Kjaer, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Sampdoria'nın radarına takıldı.

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Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta ile yollarını ayıran Simon Kjaer, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Sampdoria'nın radarına takıldı.


Sampdoria Sportif Direktörü Carlo Osti, Simon Kjaer ile ilgilendiklerini resmen açıkladı ve tecrübeli futbolcunun tekliflerine olumlu yanıt vermesini umduklarını ifade etti.


Sampdoria Sportif Direktörü Carlo Osti'nin Simon Kjaer açıklaması şu şekilde:


"Simon Kjaer tecrübesine, yeteneklerine ve kapasitesine inandığımız bir futbolcu. Umarım Kjaer yaptığımız transfer teklifini kabul eder."


İtalya Serie A, Galatasaray, Sampdoria, Atalanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:57 
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