Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı - Son Dakika Spor

Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı

6 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadininin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı, System.String[]

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadininin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.


İtalyan ekiplerinden Sampdoriada koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Manolo Gabbiadininin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi.


Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.

İtalya Serie A, Sampdoria, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:38 
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