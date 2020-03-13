Sampdoria kötü haberi verdi! 4 futbolcu corona virüse yakalandı

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria, Manolo Gabbiadininin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



İtalyan ekiplerinden Sampdoriada koronavirüse yakalanan oyuncuların sayısı artıyor. Manolo Gabbiadininin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından İtalyan temsilcisi, takımda dört oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsbynin de koronavirüse yakalandığı vurgulanırken, futbolcuların sağlıklı bir şekilde evlerinde olduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, kulüp binasının kapatıldığı, oyuncular ile teknik ekibin evlerinde olduğu da ifade edildi.