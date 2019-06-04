Sampdoria, Sezonun İlk Beş Golü
1 saat önce
Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez ve Grégoire Defrel'in grevleri de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Sampdoria'nın ilk beş hedefine göz atın.
Fabio Quagliarella
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06
, Gaston Ramirez ve Grégoire Defrel'in grevleri de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Sampdoria
'nın ilk beş hedefine göz atın.
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