Son Dakika Haberleri: Sampdoria, Sezonun İlk Beş Golü
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Sampdoria, Sezonun İlk Beş Golü

1 saat önce

Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez ve Grégoire Defrel'in grevleri de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Sampdoria'nın ilk beş hedefine göz atın.

Fabio Quagliarella, Gaston Ramirez ve Grégoire Defrel'in grevleri de dahil olmak üzere, 2018-19 sezonunda Sampdoria'nın ilk beş hedefine göz atın.
Sampdoria, Sezonun İlk Beş Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06 
Fabio Quagliarella, Sampdoria, Spor
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