Şampiyon Adana Demirspor futbolcuları: Tarih yazdık

Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Adana Demirsporlu futbolcular, tarih yazdıklarını ve şampiyonluktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

26 yıllık hasretin sona erdiğini söyleyen futbolculardan Volkan Şen, "Bu başka bir şampiyonluk. Çok istediğimiz arzuladığımız 26 yıllık hasret. Bugün itibariyle takım arkadaşlarımız, hocamız, takımımız tarihe geçtik. Büyük bir onur, gurur, mutluluk bizim için. Gerçek anlamda çok mücadele ettik. 14 puan geriden gelmek, şampiyon olmak 1'inci bitirmek kolay değildir ama biz takım arkadaşlarımız, hocamız, başkanımız olsun gerçek anlamda kilitlendik, kenetlendik, birlik olduk ve bunun da karşılığını bugün şampiyon olarak aldık. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı kurduk. Hocamız geldikten sonra özellikle hem saha içinde hem saha dışında birlik olduk. Ben bunun başarıyı getirdiğine inanıyorum" dedi.

Yaşadığı şampiyonluğun farklı olduğunu belirten Tarık Çamdal ise, "Bu zafere ulaştığımız için çok mutluyum. Yılların verdiği bir hasret var. Biz hikaye yazdık, bunun bir parçası olduk. Ben şampiyonluklar yaşadım geçmişte ama bu şampiyonluk benim için en güzeli. Çünkü ben buraya kendimi ait hissediyorum. Geçen sene başaramamıştık ama hiçbir zaman şüphe duymadık. Bir gün elbet bu şampiyonluğu elde edeceğimizi biliyorduk" diye konuştu. Gökhan İnler de, Adana Demirspor'a transfer olurken Adana'yı Süper Lig'e çıkarmak hedefiyle geldiğini söyledi. Başta teknik direktör Samet Aybaba olmak üzere herkese teşekkür eden İnler, "Sözümde durdum ama Adana Demirspor'u net seçtim. İyi günde kötü günde hep beraberdik. Takım olduk ve bu sene başardık. Çünkü bu şehri canlandırmayı bu hedefi yakalamayı ve 26 sene sonra müthiş bir hedef, müthiş duygularımız var" şeklinde konuştu.

Hasan Kılıç da, "Çok mutluyuz, geçen sene içimizde bir burukluk kaldı. Play-off finalinde yenildik. Çok şükür 26 sene sonra bugün, ligde lider olarak bitirdik. Üst düzey bir mücadele verdik. Kimse beklemiyordu arkadan gelip lider bitireceğimizi ama biz her zaman inandık kaliteli bir takım olduğumuza" dedi.

- İzmir