- Şampiyon adayı güreşçiler malzeme desteğine çok sevindi

Türkiye Güreş Federasyonu, geleceğin şampiyon adayı Simavlı güreşçilere malzeme desteği sağladı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü güreş antrenörü Cabir Koca tarafından çalıştırılan 20 güreşçiye, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından malzeme desteği verildi.

Simav Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teslim edilen 20 çift güreş ayakkabısı, 25 adet güreş antrenman eşofmanı, 25 adet tişört ve 25 adet şort, geleceğin şampiyonu olacak güreşçileri sevindirdi.

C sınıfı milli güreşçi, 3. kademe kıdemli antrenörlük ve güreş uzmanlığı belgelerine sahip olan Cabir Koca, serbest ve grekoromen stilde yetenekli, kendi branşında uzman güreşçiler yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Koca, "İlk olarak 0-6 yaş grubundaki çocuklara temel jimnastik eğitimi veriyoruz. 6-12 yaş grubunda jimnastik altyapısını tamamlıyoruz. 13 yaşından itibaren asıl güreş tekniklerine başlatıp, çocuklarımızı branşlaşmaya başlatıyoruz. Başta Simav olmak üzere Türk güreşi adına, ata sporumuz ve Türk sporunun lokomotifi olan güreş adına, elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah Simav ilçemizden Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve onlar gibi birçok şampiyonumuz yetişecek" diye konuştu.

13 yaşındaki sporcu Ali Özdemir, ilk önce Türkiye şampiyonu olup, daha sonra Avrupa şampiyonasına ve Olimpiyatlara katılmak istediğini ifade etti. Diğer sporcu Emin Kahraman ise, "Güreş sporuna, Ata sporu olduğu için başladım. Güreşe başladığımda hocamdan, havada takla atma tekniklerini öğrendim" dedi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, Türkiye Güreş Federasyonu'nun malzeme destekleriyle daha iyi imkanlara sahip odluklarını ifade etti. Sapmaz, "Bir İnsan yetiştir dünyayı değiştir sloganıyla Kütahya ve Simav'dan ay yıldızlı forma ile şampiyonlar yetiştireceğiz. Velilerimiz çocuklarını ata sporumuz güreşe yönlendiriyorlar. İnşallah bu çocuklarımız gelecekte, ülkemizi Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında en iyi bir şekilde temsil edeceklerdir. Öncelikle velilerimize, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Antrenör Cabir Koca'ya ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.