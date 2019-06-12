Son Dakika Haberleri: Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu oldu
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Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu oldu

4 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilkokullar arası düzenlenen futbol turnuvasında Ali Rıza Demircan İlkokulu şampiyon oldu.

Şampiyon Ali Rıza Demircan İlkokulu oldu, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilkokullar arası düzenlenen futbol turnuvasında Ali Rıza Demircan İlkokulu şampiyon oldu.

Kıran kırana geçen turnuvalarda şampiyonluğu kazanan öğrenciler şampiyonluk kupasını protokolün elinden aldı.

Aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı öğrencilerini tebrik eden Okul Müdürü Nihat Altay, "Turnuvaya günler öncesinden eğitici öğretmenleri ile hazırlanan öğrencilerimiz şampiyon olarak bizleri mutlu ettiler. Hepsini kutluyorum" dedi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
Futbol, Fatsa, Ordu, Spor
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